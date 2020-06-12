Haberler Galeri Güncel Haliç’te yürek sızlatan görüntü! Yeniden çamura döndü

Haliç’te yürek sızlatan görüntü! Yeniden çamura döndü

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Biz temizledik" diye prim yapma peşine düştüğü Haliç adeta çamura büründü. 2018 yılında havadan çekilen görüntülerde ördek sürüsünün yüzmesi ile adeta tabiat parkını andıran Haliç, şuan kokudan yanına bile yaklaşılmıyor. Haliç'in sahillerinden çekilen görüntülerde adeta siyaha büründüğü gözüküyor. Haliç'in yakınından geçenler "Haliç Nurettin Sözen dönemine geri döndü" yorumunda bulundu. İşte Haliç'in içler acısı halini ortaya koyan fotoğraflar...

12.06.2020 13:13 - Son Güncelleme: 12.06.2020 13:55
Haliç’te yürek sızlatan görüntü! Yeniden çamura döndü

Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ve sahillere giriş izni verilmesi ile birlikte Haliç'e gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler. Önceki yıllarda temizlenerek mavi rengine kavuşan Haliç'in kirlilik yüzünden siyaha bürünmüş halini görenlerin adeta yürekleri sızladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Haliç’te yürek sızlatan görüntü! Yeniden çamura döndü

'Altın Boynuz' olarak bilinen Haliç'in 2018 yılı ekim ayında havadan çekilen görüntülerde doğal güzelliği ile adeta tabiat parkını andırıyordu. Yüzlerce ördeğin yüzdüğü haliç temizleme çalışmaları ile mavi rengine kavuşmuştu. İBB ekiplerinin temizleme çalışmalarının yeterince yapmamasından dolayı haliç yeniden çamura büründü. Havadan çekilen görüntülerde ise Haliç'in nasıl kirletildiği net bir şekilde gözler önüne serildi.

Haliç’te yürek sızlatan görüntü! Yeniden çamura döndü

Haliç'te ilerleyen tekneler tabandaki çamur tabakasını da kaldırarak arkasında çirkin bir görüntü oluşmasına neden oldu. Bir zamanlar temizlenen Haliç'in içler acısı durumunu görenlerin yüreğini sızlattı. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ile sahillere gelen vatandaşlardan bazıları çöplerini Haliç'e attı.

Haliç’te yürek sızlatan görüntü! Yeniden çamura döndü

Bu nedenle haliç yüzeyinde yer yer çöp birikintileri oluştu. Haliç çevresinde gezinenlerin sayısı ise gün geçtikçe kirlilik ve kokudan dolayı azalıyor. Vatandaşlar ise duruma üzüldüklerini ifade ederek yetkililerin duruma el atmasını isteyerek duruma tepki gösterdi.

Haliç’te yürek sızlatan görüntü! Yeniden çamura döndü

"YETKİLİLERDEN ÖNLEM ALMASINI İSTİYORUM"
2 kızı ile birlikte sahile yürüyüşe gelen Yüksel Şeker, "Haliç, önceden böyle çamur değildi birkaç gün önce fark ettik. Bugün de böyle olmuş koşuya geldiğimde fark ettim. Nedenini bilmiyorum ama çok kötü görünüyor. Her zaman temiz olmasını isterim. Yetkililerden önlem almasını istiyorum. Yıllar önce çok kötüydü biz camları açamazdık" şeklinde konuştu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Firari hain Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerin yıkımı tam 8 gün sürdü!
Firari hain Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerin yıkımı tam 8 gün sürdü!