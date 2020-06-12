Haliç’te yürek sızlatan görüntü! Yeniden çamura döndü

"YETKİLİLERDEN ÖNLEM ALMASINI İSTİYORUM"

2 kızı ile birlikte sahile yürüyüşe gelen Yüksel Şeker, "Haliç, önceden böyle çamur değildi birkaç gün önce fark ettik. Bugün de böyle olmuş koşuya geldiğimde fark ettim. Nedenini bilmiyorum ama çok kötü görünüyor. Her zaman temiz olmasını isterim. Yetkililerden önlem almasını istiyorum. Yıllar önce çok kötüydü biz camları açamazdık" şeklinde konuştu.

