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    • 15.06.2020 14:27
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    ’li bir küfürbaz daha ifşa oldu! Başkan Erdoğan'a hakaret, 'ye övgü!

    Son dakika gelişmesi... hesapları üzerinden devlet büyüklerine küfürler savuran ’li isimlere bir yenisi daha eklendi. CHP üyesi ’un sosyal medya üzerinden ’yü savunduğu, polislere katil dediği, DHKP-C’li teröristleri desteklediği ve Başkan ’a ‘katil’ dediği skandal tweetleri ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın özel haberi.

    CHP’li bir küfürbaz daha ifşa oldu

    hesapları üzerinden devlet büyüklerine küfürler savuran ve terörü kutsayan 'li isimlere bir yenisi daha eklendi. CHP üyesi 'un sosyal medya üzerinden 'yü savunduğu, polislere katil dediği, DHKP-C'li teröristleri desteklediği ve Başkan 'a 'katil' dediği skandal tweetleri ortaya çıktı.

    FUAT AVNİ'YE ÖVGÜ
    Uzun'un Fetullahçı Terör Örgütü güdümünde faaliyet gösteren isimli Twitter hesabını övdüğü, "Fuat Avni, cemaate yönelik operasyonun tek kazananı. Şu an Erdoğan'ın daha karizmatik" şeklinde ifadelerle paylaşım yaptığı belirlendi.

    POLİSLERE 'KATİL' DEDİ
    CHP'li üyenin bir başka tweetinde polisler hakkında 'katil' kelimesini kullanarak, "Ya kan kusacağız ya tam susturacağız' sloganı ile Çorum'da alevi evi arayanlar yalnızca sivil faşistler değildi polis her dönem katil" dediği saptandı.

    TERÖRİSTLERİ KORUDU, AK PARTİ'Yİ SUÇLADI
    Uzun'un 31 Mart 2015 günü 'ndaki makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilen Cumhuriyet Savcısı ilgili de kullandığı ifadeler şoke etti. Uzun attığı tweetinde "Neticede yaşamını yitiren genç kardeşlerimiz, örgüt menfaatlerini; Mehmet Selim Kiraz ise AKP'nin karar mekanizmasının kurbanıdırlar" dedi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'A AĞIR HAKARETLER
    CHP'li Uzun'un bir tweetinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakarette bulunarak "Erdoğan'ın Topçu Kışlası ısrarı dün fiyakasını kurtarmak içindi, bugün ise kaosu tırmandırmak için. Avucunu yalarsın katil Tayyip Erdoğan" demesi dikkat çekti.

    CHP'li ismin Başkan Erdoğan'a yönelik bir başka hakareti ise şu tweetinde görülüyor: "Erdoğan Fas'ta Müteahhitler Birliği'nden bahsediyor. Söze girerken 'one minute' çekiyor. Kendi pisliğinde boğulasın."

    DAMLA KAYA/SABAH

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