Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş corona virüs vakalarının artmaya başlaması ile birlikte hafta sonu kısıtlamalarının yeniden yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki bu hafta sonu 20-21 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorusu yanıtını buldu mu? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu, kalktı mı? Sokağa çıkma cezası ne kadar? İşte merak edilen tüm bilgiler…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?



20-21 Haziran tarihleri için henüz bir açıklama yapılmazken konuya ilişkin açıklamanın bu hafta gerçekleşecek olan kabine toplantısı ile belli olması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayatın yaşandığı ve normalleşme sürecinin uygulandığı İstanbul'da çok sayıda vatandaşın maske takmadığı gözlendi.

Hafta sonunu ve güzel havayı fırsat bilen çok sayıda İstanbullu özellikle deniz kenarına inerken, her platformda sıkça dile getirilen sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği görüldü.

Bakırköy ve Zeytinburnu sahiline gelen çok sayıda kişi, kendileri gibi çocukları için de önlem almadı.

"Yeni normal hayat"a geçişte yapılan duyurulara ve uyarılara riayet edilmediği görüntülere de yansıdı.

SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?



Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşların "Seyahat İzin Belgesi" almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartıyla tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulaması sürüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamayla 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkma saatleri değişti.

Haftanın belirli gün ve saatlerinde dışarı çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar, normalleşme adımlarıyla artık haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatlerinde dışarı çıkabiliyor.

Öte yandan, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik kısıtlamanın esnetilmesinden ardından seyahat konusu da gündeme geldi.