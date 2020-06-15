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    • 15.06.2020 14:27
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    Mehmetçik, 'lı teröristleri bombalayınca bakın ses kimden çıktı

    (TSK) terör örgütü 'ya yönelik başlattığı Pençe-Kartal Operasyonu kapsamında 'ta bulunan pek çok terör yuvasını yerle bir etti. Kahraman Mehmetçik topraklarımızı terör saldırılarından korumak amacıyla PKK'nın tarafından da eğitim aldığı en önemli kamplarını bombardıman yağmuruna tuttu. PKK'nın medyadaki destekçileri dan, 'siviller öldürülüyor' yalanıyla terör propagandası yaptı.

    TSK, PKK'lı teröristleri bombalayınca ses bakın kimden çıktı

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı Pençe-Kartal Operasyonu kapsamında Kuzey Irak'ta bulunan pek çok terör yuvasını yerle bir etti. Kahraman Mehmetçik topraklarımızı terör saldırılarından korumak amacıyla PKK'nın ABD tarafından da eğitim aldığı en önemli kamplarını bombardıman yağmuruna tuttu. PKK'nın medyadaki destekçileri sosyal medyadan, 'siviller öldürülüyor' yalanıyla terör propagandası yaptı.
    TSK, PKK'lı teröristleri bombalayınca ses bakın kimden çıktı

    Milli Savunma Bakanlığı dün gece Irak'ın kuzeyine "Pençe-Kartal Operasyonu adı verilen yeni bir operasyon başlattı.

    TSK, PKK'lı teröristleri bombalayınca ses bakın kimden çıktı

    Bakan Hulusi Akar operasyonu karargahtan bizzat yönetirken, operasyona, yurt genelindeki muharip üslerden kalkan savaş uçaklarının yanı sıra, İHA'lar, HİK ile tanker uçakları da katıldı.
    TSK, PKK'lı teröristleri bombalayınca ses bakın kimden çıktı

    Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." açıklamasında bulundu.
    TSK, PKK'lı teröristleri bombalayınca ses bakın kimden çıktı

    Operasyon sonrası Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.
    TSK, PKK'lı teröristleri bombalayınca ses bakın kimden çıktı

    Yetenekli pilotlarımız ABD destekli terör kamplarını terörist mezarlığına çevirdi.
    TSK, PKK'lı teröristleri bombalayınca ses bakın kimden çıktı

    Vatandaşlardan kritik operasyona mizahi görselle destek geldi.
    TSK, PKK'lı teröristleri bombalayınca ses bakın kimden çıktı

    Terör örgütünün sosyal medya destekçileri kahraman ordumuzun operasyonundan rahatsız oldu.
    TSK, PKK'lı teröristleri bombalayınca ses bakın kimden çıktı

    Sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanlış yönlendirmek için yalan açıklamalarda bulundu.
    TSK, PKK'lı teröristleri bombalayınca ses bakın kimden çıktı

    Akla mantığa ziyan paylaşımlardan bazıları...
    TSK, PKK'lı teröristleri bombalayınca ses bakın kimden çıktı

    Tabiki Can Dündar...
    TSK, PKK'lı teröristleri bombalayınca ses bakın kimden çıktı

    Zalim bebek katili teröristleri savundular.
    TSK, PKK'lı teröristleri bombalayınca ses bakın kimden çıktı

    Sol gazetesi yazarı Fatih Yaşlı azılı terör örgütünü korurken...
    TSK, PKK'lı teröristleri bombalayınca ses bakın kimden çıktı

    En klişe terör propagandası: Savaş istemiyoruz
    TSK, PKK'lı teröristleri bombalayınca ses bakın kimden çıktı

    Terör dilini yakından tanıyın.
    TSK, PKK'lı teröristleri bombalayınca ses bakın kimden çıktı

    Teröristlere, "Kürt halkı" bile dediler.
    TSK, PKK'lı teröristleri bombalayınca ses bakın kimden çıktı

    Geziciler burada, siz halâ anlamadınız mı?
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