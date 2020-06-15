Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı Pençe-Kartal Operasyonu kapsamında Kuzey Irak'ta bulunan pek çok terör yuvasını yerle bir etti. Kahraman Mehmetçik topraklarımızı terör saldırılarından korumak amacıyla PKK'nın ABD tarafından da eğitim aldığı en önemli kamplarını bombardıman yağmuruna tuttu. PKK'nın medyadaki destekçileri sosyal medyadan, 'siviller öldürülüyor' yalanıyla terör propagandası yaptı.