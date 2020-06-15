Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı Pençe-Kartal Operasyonu kapsamında Kuzey Irak'ta bulunan pek çok terör yuvasını yerle bir etti. Kahraman Mehmetçik topraklarımızı terör saldırılarından korumak amacıyla PKK'nın ABD tarafından da eğitim aldığı en önemli kamplarını bombardıman yağmuruna tuttu. PKK'nın medyadaki destekçileri sosyal medyadan, 'siviller öldürülüyor' yalanıyla terör propagandası yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı dün gece Irak'ın kuzeyine "Pençe-Kartal Operasyonu adı verilen yeni bir operasyon başlattı.
Bakan Hulusi Akar operasyonu karargahtan bizzat yönetirken, operasyona, yurt genelindeki muharip üslerden kalkan savaş uçaklarının yanı sıra, İHA'lar, HİK ile tanker uçakları da katıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." açıklamasında bulundu.
Operasyon sonrası Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.
Yetenekli pilotlarımız ABD destekli terör kamplarını terörist mezarlığına çevirdi.
Vatandaşlardan kritik operasyona mizahi görselle destek geldi.
Terör örgütünün sosyal medya destekçileri kahraman ordumuzun operasyonundan rahatsız oldu.
Sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanlış yönlendirmek için yalan açıklamalarda bulundu.
Akla mantığa ziyan paylaşımlardan bazıları...
Tabiki Can Dündar...
Zalim bebek katili teröristleri savundular.
Sol gazetesi yazarı Fatih Yaşlı azılı terör örgütünü korurken...
En klişe terör propagandası: Savaş istemiyoruz
Terör dilini yakından tanıyın.
Teröristlere, "Kürt halkı" bile dediler.
Geziciler burada, siz halâ anlamadınız mı?