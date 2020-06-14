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    • 14.06.2020 Gazete
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    'ndaki darp ve yaralama olaylarına taciz de eklendi!

    'deki 'nda şehir eşkıyaları vatandaşa rahat vermedi. Parkta bir ağır yaralama, bir darp olayından sonra bir de taciz girişimi meydana geldi.

    Tehlikenin 'park'ında mısınız!
    İstanbul Şişli'deki 'nda şehir eşkıyaları vatandaşa rahat vermedi. Parkta bir ağır yaralama, bir darp olayından sonra bir de taciz girişimi meydana geldi. Yapımcı evine gitmek için kullandığı parkta, bazı çocukların sözlü ve fiziksel tacizine uğradığını söyledi. "En küçüğü 8, en büyüğü de 17 yaşlarındaydı. Küçük bir çocuk elle tacizde bulundu" dedi.



    TACİZ
    Elif Dağdeviren parkta korku dolu anlar yaşadı.



    DARP
    Önceki akşam alkollü 2 grup arasında kavga çıktı. İki kişi yaralandı.



    YARALAMA
    Dr. Süleyman Dönmezler, Emrah D'nin saldırısı sonucu ağır yaralandı.

    Haberler Güncel Maçka Parkı'ndaki darp ve yaralama olaylarına taciz de eklendi!
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