İstanbul Şişli'deki Maçka Parkı'nda şehir eşkıyaları vatandaşa rahat vermedi. Parkta bir ağır yaralama, bir darp olayından sonra bir de taciz girişimi meydana geldi. Yapımcı Elif Dağdeviren evine gitmek için kullandığı parkta, bazı çocukların sözlü ve fiziksel tacizine uğradığını söyledi. "En küçüğü 8, en büyüğü de 17 yaşlarındaydı. Küçük bir çocuk elle tacizde bulundu" dedi.
TACİZ
Elif Dağdeviren parkta korku dolu anlar yaşadı.
DARP
Önceki akşam alkollü 2 grup arasında kavga çıktı. İki kişi yaralandı.
YARALAMA
Dr. Süleyman Dönmezler, Emrah D'nin saldırısı sonucu ağır yaralandı.
TACİZ
Elif Dağdeviren parkta korku dolu anlar yaşadı.
DARP
Önceki akşam alkollü 2 grup arasında kavga çıktı. İki kişi yaralandı.
YARALAMA
Dr. Süleyman Dönmezler, Emrah D'nin saldırısı sonucu ağır yaralandı.