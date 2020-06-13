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    • Yaşam
    • 13.06.2020 Gazete
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    İstanbul'un göbeğinde dehşet! 'nı kana buladı

    Şişli Maçka Parkı'nda kırık bira şişesiyle Dr. Süleyman Dönmezler'in gırtlağını kesen yakalandı. Tutuklanan suç makinası Emrah Danışman'ın birçok olaydan sabıkası bulunduğu ortaya çıktı.

    Maçkan parkı

    İstanbul'daki 'nda önceki akşam tüyler ürperten bir olay yaşandı. ile , laf atma iddiasıyla tartıştı. Danışman, elindeki kırık bira şişesini genç adamın boğazına saplayıp kaçtı.

    Kanlar içinde kalan Dönmezler ise hastaneye kaldırıldı.


    Süleyman Dönmezler

    Durumunun kritik olduğu açıklandı. Polis, saldırganı annesinin evinde yakaladı. Zanlı sorgusunda, "Yanlarından geçerken bana küfür etti. Bira şişesini kırarak önce boğazına daha sonra da yüzüne ve kollarına doğru vurmaya başladım" ifadelerini kullandı. Ağır yaralı gencin arkadaşı Meltem Ş. ise "Arkamızdan gelen kişi, Süleyman'ın boğazına kırık şişeyi sapladı. Tekrar saplamak istediğinde Süleyman karşı koydu ve boğuşmaya başladılar" diye konuştu.


    Ağır yaralanan genç adamın, özel bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistan olduğu öğrenildi.


    Emrah Danışman'ın, beş kasten yaralama, mala zarar verme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan kaydı çıktı.

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