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    • 14.06.2020 23:07
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    Başkanı 'dan 'deki e ilişkin açıklama

    Başkanı 'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen  ile ilgili, "Devletimiz tüm kurumlarıyla süreci yakından takip ederek milletimizin yanında olmaya devam edecektir." dedi.

    Altun'dan Bingöl'deki depreme ilişkin açıklama

    Başkanı , 'de Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

    Altun, "Bingöl'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden güvenlik korucumuza Allah'tan rahmet diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla süreci yakından takip ederek milletimizin yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

    İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı

    Haberler Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Bingöl'deki depreme ilişkin açıklama
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