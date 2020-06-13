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    • 13.06.2020 15:27
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    Son dakika: 'nin - uçak seferleri yeniden başladı

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, - hava yolu seferlerine verilen ara sona erdi. Bugün yapılan uçuşla birlikte seferler yeniden başladı.

    THY o ile uçuş seferlerini başlattı!

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, - hava yolu seferlerine verilen ara sona erdi.

    Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kısa bir süre ara verilen İstanbul-Siirt karşılıklı uçak seferleri, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan 'ye ait TK-2656 sayılı uçağın Siirt Havaalanı'na inmesiyle yeniden başladı.

    Uçak, su takıyla karşılandı.

    İstanbul'a giden yolcuların maske kullanmaları sağlandı, ateş ölçümleri yapıldı.

    Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul ile Siirt arasında karşılıklı seferlerin pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılacağı, Kovid-19 için tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: THY'nin İstanbul-Siirt uçak seferleri yeniden başladı
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