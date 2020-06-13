Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.06.2020 15:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.06.2020 15:06
    ABONE OL

    lideri 'nun "müfettiş" yalanını İçişleri Bakanlığının açıklaması ortaya çıkardı!

    'na yakınlığıyla bilinen Karar Gazetesi'nde yazar , bugünkü , " Genel Başkanı 'nun, CHP'li belediyelere sürekli müfettiş görevlendirildiğini belirttiği ve bazı iddialarla ilgili AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyesine soruşturma açılıp açılmayacağının merak edildiğini" aktardı. Olaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü , "Bahse konu iddialara ilişkin olarak 'nun onayı ile 14 Nisan 2020'de yani iki ay önce soruşturma açılmıştır. " dedi.

    CHP'li belediyelere soruşturma açıklaması:

    İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü , belediyelerle ilgili herhangi bir ihbar, başvuru ve şikayet olması durumunda, belediyenin aidiyetine bakılmaksızın gerekli inceleme, araştırma ve soruşturmanın yapıldığını bildirdi.

    YALANI DAVUTOĞLU'NUN YAZARI AKTARDI!
    Çataklı, yazılı açıklamasında, bugün bir , Genel Başkanı 'nun, CHP'li belediyelere sürekli müfettiş görevlendirildiğini belirttiği ve bazı iddialarla ilgili AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyesine soruşturma açılıp açılmayacağının merak edildiğini aktardı.

    SORUŞTURMA 2 AY ÖNCE BAŞLADI!
    Çataklı, "Bahse konu iddialara ilişkin olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı ile 14 Nisan 2020'de yani iki ay önce soruşturma açılmıştır. Mülkiye müfettişi soruşturmasını halen sürdürmektedir. Belediyelerle ilgili herhangi bir ihbar, başvuru ve şikayet olması durumunda, belediyenin siyasi parti aidiyetine bakılmaksızın gerekli inceleme, araştırma ve soruşturmalar yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

    Haberler Güncel CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "müfettiş" yalanını İçişleri Bakanlığının açıklaması ortaya çıkardı!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri