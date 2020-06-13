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    • 13.06.2020 15:29
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    'nin - seferleri yeniden başladı

    Türk Hava Yolları (), yeni tip (Kovid-19) önlemleri kapsamında, - hava yolu seferlerine ara vermişti. Bugün tekrar başladı.

    THY'nin Siirt molası sona erdi

    Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kısa bir süre ara verilen - karşılıklı uçak seferleri, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan 'ye ait TK-2656 sayılı uçağın Siirt Havaalanı'na inmesiyle yeniden başladı.

    Uçak, su takıyla karşılandı.

    İstanbul'a giden yolcuların maske kullanmaları sağlandı, ateş ölçümleri yapıldı.

    Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul ile Siirt arasında karşılıklı seferlerin pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılacağı, Kovid-19 için tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

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