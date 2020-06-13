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    • 13.06.2020 11:30
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    Son dakika: şehidi , memleketinde toprağa verildi

    Son dakika haberine göre 'nin kentinde teröristlerin zırhlı ambulansa düzenledikleri saldırıda yaralanan, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra şehit olan (28), memleketi 'in Midyat ilçesinde toprağa verildi.

    İdlib şehidi memleketinde toprağa verildi

    kentinde 5 Haziran günü teröristlerce zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda ağır yaralanan , tedavi gördüğü 'daki hastanede doktorların tüm çabasına karşın şehit oldu. 'ın cenazesi, dün, toprağa verilmek üzere memleketi 'in Midyat ilçesine gönderildi.



    Şehit İdris Mağat için bu sabah saatlerinde Midyat ilçesinin kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde tören düzenlendi. Törene, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş İdris Mağat'ın cenazesi, gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.



    Vali Yaman ve beraberindekiler, şehidin babası Abdulcelil Mağat ile annesi Saliha Mağat'a başsağlığı ziyaretinde bulundu.



    ŞEHİDİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
    Şehit İdris Mağat'ın silah arkadaşlarıyla çektiği görüntüler ortaya çıktı.


    2018 yılında çekildiği belirlenen görüntülerde şehit Mağat'ın, silah arkadaşlarıyla zırhlı bir aracın önünde sohbet edip, şakalaşması yer aldı.

    Haberler Güncel Son dakika: İdlib şehidi Uzman Çavuş İdris Mağat, memleketinde toprağa verildi
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