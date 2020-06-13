Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.06.2020 10:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.06.2020 10:47
    ABONE OL

    'de eylem yapacaktı! /’li terörist Akçakale’de ile yakalandı

    Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı , 'ye sızmaya çalışan ve eylem yapmaya hazırlanan /'li bir teröristin yakalandığını duyurdu.

    Türkiye'de eylem yapacaktı! Böyle yakalandı

    Bakan Soylu'nun Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

    Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg yı Kobani'den () 'ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan /'li terörist Akçakale'de patlayıcı ile yakalandı..

    Yine dikkat, yine takip... Teşekkürler Türk Polisi

    Haberler Güncel Türkiye'de eylem yapacaktı! PYD/YPG’li terörist Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri