Bakan Soylu'nun Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:
Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani'den (Aynel Arap) Türkiye'ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa Akçakale'de patlayıcı ile yakalandı..
Yine dikkat, yine takip... Teşekkürler Türk Polisi
Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani'den (Aynel Arap) Türkiye'ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa Akçakale'de patlayıcı ile yakalandı..— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 13, 2020
Yine dikkat, yine takip...
Teşekkürler Türk Polisi 🌹 pic.twitter.com/K9bgtviCWL