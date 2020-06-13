Mangalcılar dikkat! Mangal yasağı var mı? Mangal yapmak yasak mı?

Mangal yapmak yasak mı? Mangal yasağı var mı? Kovid-19 salgını nedeniyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasakları kaldırıldı. Vatandaşlar artık istediği parklara veya piknik alanlarına gidebilecek. Peki bir hafta sonu klasiği olan mangal yapmak yasak mı? Mangal yasağı var mı? Piknik alanlarında mangal yapmak isteyen vatandaşlar bu sorunun yanıtını arıyor. İşte cevabı!