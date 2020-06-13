Mangalcılar dikkat! Mangal yasağı var mı? Mangal yapmak yasak mı?

Mangal yapmak yasak mı? Mangal yasağı var mı? Kovid-19 salgını nedeniyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasakları kaldırıldı. Vatandaşlar artık istediği parklara veya piknik alanlarına gidebilecek. Peki bir hafta sonu klasiği olan mangal yapmak yasak mı? Mangal yasağı var mı? Piknik alanlarında mangal yapmak isteyen vatandaşlar bu sorunun yanıtını arıyor. İşte cevabı!
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar 1 Haziran'dan itibaren kullanılabilecek. Genelgede, yapılan değerlendirme sonucunda, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak kararlar şöyle sıralandı:
Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020'den itibaren başlanacak.
MANGAL YAPMAK YASAK MI?
Mangal yasağı henüz kaldırılmadı. Bu nedenle vatandaşlar piknik alanları gibi yerlerde mangal yakamayacak.