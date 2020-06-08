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    • 08.06.2020 09:06
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    'de kalleş pusu! Hainler, Onbaşı Ercan Zengin'i tuzak kurarak şehit etmiş

    Şehit Ercan Zengin’in içinde olduğu ambulansın, “yolda kalmış çaresiz vatandaş” süsü veren 2 rejim unsurunca tarandığı ortaya çıktı. Hainler pusuyu, otostop çekerek kurdu. Öte yandan şehit Zengin'in 29 Şubat'ta 2020'de Türk askerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçik'in şehit olduğu 'te hafif yaralandığı ve iyileştikten sonra yeniden görevine döndüğü öğrenildi.

    Hain pusuda şehit oldu

    Suriye'nin bölgesinde önceki gün Samsunlu Ercan Zengin (25)'in şehit olduğu zırhlı ambulansa yapılan hain saldırının detayları ortaya çıktı. İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre Piyade , 5 Haziran günü rahatsızlandı. Bunun üzerine birlik komutanı hastaneye götürülmesi talimatını verdi.

    Astsubay ve Piyade , hasta Ercan Zengin'i de alarak Land Cruizer marka araçla hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Bir süre sonra kendilerine yolda kalmış çaresiz vatandaş süsü veren 2 kişi, araca otostop çekerek yardım istedi.

    YARDIM TUZAĞI İLE PUSU
    Uzman Onbaşı İdris Mağat'ta durumu anlamak ve yardım etmek için aracı durdurup aşağıya indi. Bu sırada elbiselerinin altına sakladıkları silahları çıkaran 2 saldırgan, önce İdris Mağat'ı ağır yaraladı. Ardından da ambulansı taradı. Esed'in muhaberat örgütünden oldukları öne sürülen 2 saldırgan kaçarken, ambulanstaki Uzman Onbaşı Ercan Zengin şehit oldu. Astubay Mustafa Karaman ve onbaşı İdris Mağat yaralandı.

    Şehit Zengin'in 29 Şubat'ta 2020'de Türk askerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçik'in şehit olduğu İdlib'te hafif yaralandığı ve iyileştikten sonra yeniden görevine döndüğü öğrenildi.

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