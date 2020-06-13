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    • 13.06.2020 17:51
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    Son dakika haberi: Rus heyet 'a geliyor! Kritik "" ziyareti

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu, yarın bakanlar düzeyinde gerçekleşecek toplantısı için 'a geliyor.

    Rus heyet İstanbul'a geliyor! Kritik Libya ziyareti

    Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu, yarın bakanlar düzeyinde gerçekleşecek toplantısı için 'a geliyor.

    Lavrov ve Şoygu, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya gelecek.



    BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

    Dışişleri Bakanlığı: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in yaptıkları görüşmede kararlaştırıldığı üzere, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan bir heyet 14 Haziran 2020 tarihinde Türkiye'yi ziyaret edecek."

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