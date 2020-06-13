Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.06.2020 17:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.06.2020 17:34
    ABONE OL

    Son dakika: 'de 20 kişinin e yakalandığı sokak ya alındı!

    ’nin ilçesinde korona virüs testleri pozitif çıkan 20 kişinin yaşadığı sokak ya alındı.7 gün sürecek karantinada sokağa giriş çıkışlar yasaklandı.

    Gebze'de vaka sayıları arttı! 7 gün giriş çıkış yasaklandı

    'nin ilçesinde korona virüs testleri pozitif çıkan 20 kişinin yaşadığı sokak ya alındı.
    Gebze Gaziler Mahallesi 1788 Sokak'ta yaşayan 20 kişi, yaşadıkları rahatsızlıklar sonucu hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan incelemeler sonrasında 20 kişinin korona virüs testleri pozitif çıktı. Aynı sokakta yaşayan şahısların testlerinin pozitif çıkması sonrasında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 1888 Sokak 7 gün sürecek karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklandı.

    Korona virüs testi pozitif çıkan şahısların temaslı olduğu kişilerin belirlenebilmesi için alınan karar sonucu sokak girişlerine uyarılar asılarak demir bariyerler ile sokak girişleri kapatıldı. Alınan karar sonrasında polis ekipleri, sokağa giderek güvenlik önlemi aldı. 7 gün sürecek karantina boyunca sokakta yaşayan vatandaşların ihtiyaçları, Kaymakamlık, Vefa Destek Gurubu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Gebze Belediyesi ekiplerince karşılanacak.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri