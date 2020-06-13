Tekirdağ giriş çıkış yasak mı? Tekirdağ Valiliği son dakika Tekirdağ’a giriş çıkış yasaklandı mı?

Tekirdağ giriş çıkış yasak mı? Tekirdağ Valiliği son dakika açıklamaları arama motorlarında sorgulanıyor. Tekirdağ'a giriş çıkış yasaklandı mı? Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Valiliklerin aldığı önlemler sürüyor. Bu önlemler kapsamında şehirlere giriş çıkış yasakları da alınabiliyor. Peki, Tekirdağ giriş çıkış yasak mı? İşte Tekirdağ Valiliği son dakika şehirler arası seyahat kararı!

TEKİRDAĞ GİRİŞ ÇIKIŞ YASAK MI?

14/06/2020 günü saat;08:00`dan 17/06/2020 günü saat;08:00`a kadar (3) üç gün süreyle Tekirdağ'a giriş çıkış kısıtlaması geldi. Yasağın detayları Valilik tarafından yapılan açıklamada belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada Coronavirüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliğin ve kişiler arası temasın azaltılarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haiz olduğu vurgulandı.

Aksi davranışlar halinde virüsün yayılımını hızlandırarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimini arttıracak, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağı açıklandı.

Bu amaçla olağanüstü toplanan Tekirdağ Valiliği, "TBMM`nin 4 Haziran 2020 tarihli oturumunda; CHP İstanbul Eski Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Eski Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Hakkari Eski Milletvekili Leyla Güven`in hüküm giydiklerine dair kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden Anayasa`nın 84. maddesine göre Milletvekillerinin düşürülmesi ve neticesinde tutuklanarak cezaevine gönderilmelerini protesto etmek amacıyla ilimizde ve bazı illerimizde toplanma çağrıları yapıldığı bilinmektedir.

Bir grup tarafından protesto etmek amacıyla yapılacak eylemlerin kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, Coronavirüs (Covid-19)`le mücadeleyi zaafiyete uğratabilecek şekilde, kişiler arası teması arttıracağı öngörülmektedir." açıklamalarında bulundu.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Belirtilen konuyla ilgili olarak il dışından ilimize gelmek isteyen kişilere müsaade edilmeyerek 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin "C" bendinin ek paragrafı gereğince, ilimize girişlerin SINIRLANDIRILMASINA,

İkinci maddede belirtilen konuyla ilgili olarak Tekirdağ İlimiz sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) düzenlenebilecek her türlü Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü, Miting, Açık Hava Toplantısı, Yürüyüş, Protesto Eylemi, Oturma Eylemi, Açlık Grevi, Stant Açma, Çadır Kurma, İmza Kampanyası, Konser, Şenlik, El İlanı/Bildiri/Broşür Dağıtma, Afiş/Poster Asma vb. etkinliklerin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C ile 66. maddeleri gereğince YASAKLANMASINA,

Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek/yavaşlatmak amacıyla; İlimizde veya diğer illerde düzenlenmesi muhtemel her türlü yasadışı/izinsiz toplantı, gösteri yürüyüşü, vb. eylemlere katılmak üzere ilimizden hareket edecek veya ilimizden geçecek ya da ilimize gelmek isteyen gruplara/katılımcılara ilimiz giriş ve çıkışlarında müsaade edilmemesine,

Yukarıda alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere Umumu Hıfzıssıhha Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve diğer kanunlara göre adli ve idari işlem yapılmasına,

İşbu kararlar oy birliği ile alınmıştır."