Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı unsurlar tarafından Akdeniz'de açık deniz eğitimi icra edildi.

Kara sularımızdan itibaren yaklaşık 2000 km'lik rota boyunca gerçekleşen ve 8 saat süren görevde komuta kontrol usulleri denendi; havada yakıt ikmal, deniz-hava müşterek eğitimi ile hava ve deniz resmi aktarım eğitimleri icra edildi.https://t.co/JHkokDuw4J pic.twitter.com/GtwrCdoqh4 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 12, 2020

Müşterek olarak planlanan eğitim, Türkiye'deki harekat merkezlerinden komuta edildi.