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    • 12.06.2020 16:12
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    : Adalet Bakanı Gül'den 'ye "" yanıtı: Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır

    haberi... hakkında verilen karara ilişkin bir paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Gül, " Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır, emir alacağı tek merci Anayasa ve kanunlardır." dedi.

    ABD'ye çok net 'Metin Topuz' mesajı

    Adalet Bakanı ulhamit Gül, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu eski çalışanı 'a "'ye yardım suçundan" 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesini eleştiren ABD makamlarına tepki göstererek, bağımsız ve tarafsız Türk yargısının, emir alacağı tek mercinin Anayasa ve kanunlar olduğunu belirtti.

    Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır, emir alacağı tek merci Anayasa ve kanunlardır. Hiçbir ülke, kişi, kurum veya merci, Türk mahkemelerinin adil yargılamasına etki ve telkinde bulunamaz." ifadelerini kullandı.


    Haberler Güncel Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den ABD'ye "Metin Topuz" yanıtı: Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır
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