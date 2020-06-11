İlker Başbuğ ifadeye çağrıldı

AK Partili vekillerin imzasının bulunduğu, askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan TBMM’nin yasa değişikliğine “FETÖ projesi” diyen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un nasıl ifade vereceği ortaya çıktı. Başbuğ’un Kadıköy’de oturması nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na 12 Haziran Cuma günü sorguya gideceği, burada SEGBİS Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden Ankara’da soruşturmayı yürüten savcıya ifade vereceği öğrenildi.
Ankara Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'u ifadeye çağırdı.