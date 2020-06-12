Kaya'nın, çocuk istismarıyla ilgili Türkiye'de yaşanan istisnai olayları örnek göstererek bütün Müslümanları ve Diyanet'i hedefe oturtmasındaki arka plan merak ediliyor. Tipik PKK ve solcu siyasetin tezahürü söylemleri ve kutuplaştırıcı dili hizmet ettiği amacı ortaya koyuyor.

ÇOCUK TECAVÜZCÜSÜ PKK'YI GÖRMEDEN İFTİRALARDA BULUNDU

PKK'nın çocukları dağa kaçırıp tecavüz ettiği bahsini dahi açmayan HDP'li Kaya, İslamı ve Allah'ın kurallarını anlatmakla görevli Diyanet'in kendisini temsil etmediğini ve güven vermediğini öne sürdü.