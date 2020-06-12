İstanbul su kesintisi sorgulama! 12 Haziran İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek?

12 Haziran İstanbul su kesintisi sorgulama! İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? İstanbul'da birçok ilçede su kesintisi yaşanması nedeniyle vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Planlı çalışma programı kapsamında, belirli bölgelerde bakım onlarım nedeniyle su kesintileri yaşanabiliyor. Sabah saatlerinden itibaren su kesintisi yaşayan kişiler İstanbul sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. İşte, ilçe ilçe bölgelere göre İSKİ İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı!

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMA!

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Kumburgaz Mah,Yenimahalle,Kamiloba Mah,Bahçelievler Mah,Celaliye Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.06.2020 09:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.