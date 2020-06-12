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    • 12.06.2020 12:30
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    sorgulama! 12 Haziran İSKİ ?

    İSKİ ? sorgulama yapan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İstanbul’un birçok ilçesinde su kesintisi yaşandığı belirtiliyor. Belirli dönemlerde bakım onarım çalışmaları nedeniyle planlı kesintiler yapılırken, su kesintileri nedeniyle zorluk yaşayan vatandaşlar da sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte detaylar…

    İstanbul su kesintisi sorgulama! 12 Haziran İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek?

    12 Haziran İstanbul su kesintisi sorgulama! İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? İstanbul'da birçok ilçede su kesintisi yaşanması nedeniyle vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Planlı çalışma programı kapsamında, belirli bölgelerde bakım onlarım nedeniyle su kesintileri yaşanabiliyor. Sabah saatlerinden itibaren su kesintisi yaşayan kişiler İstanbul sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. İşte, ilçe ilçe bölgelere göre İSKİ İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı!

    İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMA!

    İlçe : B.Çekmece
    Etkilenen Mahalleler : Kumburgaz Mah,Yenimahalle,Kamiloba Mah,Bahçelievler Mah,Celaliye Mah
    Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 12.06.2020 09:56
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Bakırköy
    Etkilenen Mahalleler : Şenlikköy Mah
    Açıklama : Şebeke Hattı Vana Arızası
    Başlama Tarihi : 12.06.2020 09:09
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Beylikdüzü
    Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah
    Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 12.06.2020 09:53
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Esenyurt
    Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah
    Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 12.06.2020 08:18
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Kağıthane
    Etkilenen Mahalleler : Nurtepe Mah,Merkez Mah
    Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 12.06.2020 09:25
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Çatalca
    Etkilenen Mahalleler : Belgrat Mah
    Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 12.06.2020 10:05
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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