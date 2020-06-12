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    • 12.06.2020 18:54
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    Firari ’cü ’den, ’e çirkin iftiralarda bulunan ’li ’ya destek

    Milletvekili , ’nde İşleri Başkanlığı’nı hedef aldı. Kaya, “Diyanet meşru değildir” derken sosyal medyadan da tepki mesajları yazıldı. HDP’li Hüda Kaya’ya ise mensubu ’den geldi. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın özel haberi.

    FETÖ’cü Şükür’den HDP’li Kaya’ya destek

    'li milletvekili , 'nde İşleri Başkanlığı hakkında bir konuşma yaptı. Bu konuşmada LGBT ile Baroları savunan Kaya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı hakkındaki sözleri tepki çekti.


    Sözleriyle Diyanet'e karşı saldırıda bulunan Kaya, konuşmasının bir bölümünde, "Diyanet İşleri bir Müslüman olarak beni temsil eden bir kurum değildir. Meşru değildir. Çocuklarımızın bile öğrettiği din derslerini aldırabilecek kadar güvene sahip değildir. Diyanet bizim adımıza ahkam kesemez. Diyanet kendi düşüncesini söylüyorsa barolarda düşüncelerini söyleme hakkına sahiptir. Tekçi bir durum yoktur. Mezhepçi Emevici düşünceyi bu toplumun İslam adına dayatma hakkına sahip değilsiniz" dedi.

    FETÖ'CÜ HAKAN ŞÜKÜR HDP'Lİ VEKİLE DESTEK ÇIKTI
    Sosyal medyadan tepki çeken açıklamaya destek ise mensuplarından geldi. Firari 'cü hain sosyal medyadan şu cümleleri kullanarak destek verdi: "Diyanet neyi temsil ediyor, neleri temsil etmeli, kibar ve etkili bir şekilde ifade etmiş Sn. @HudaKaya777 'Diyanet hırsızlığa, tecavüze, çocuk istismarına ses çıkarsın.'"

    DAMLA KAYA/SABAH

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