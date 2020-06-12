Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Haziran koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

Koca paylaşımında, "Bugünkü vaka sayısı 1.195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım" ifadelerine yer verdi.