Koronavirüs ilacı Favipiravir Türkiye'de var mı? Favipiravir nedir? Ne işe yarar?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Favipiravir isimli ilacın yerli sentezinin üretilmesi ve ruhsatlandırma aşamasına gelinmesi gündemde büyük yankı uyandırdı. Türk mühendislerinin hızlı bir şekilde ürettiği Favipiravir ilacının korona virüs üzerinde nasıl etkilerinin olduğu merak edilerek gündemde çok fazla araştırılır oldu. Favipiravir nedir? Ne işe yarar? Sorularının yanıtının yanı sıra konuyla ilgili yapılan önemli açıklamaları da haberimizde bulabilirsiniz.

FAVİPİRAVİR NEDİR?



Favipiravir olarak da bilinen, T-705 , Avigan veya favilavir bir edilir antiviral ilaç tarafından geliştirilmektedir Toyama Kimya ( Fujifilm çok karşı etkinliği olan Japon grubu) RNA virüsleri . Diğer bazı deneysel antiviral ilaçlar (T-1105 ve T-1106) gibi, bir pirazinkarboksamid türevidir. Hayvanlarda yapılan deneylerde Favipiravir karşı aktivite göstermiştir grip virüsleri , Batı Nil virüsü , sarıhumma virüsü , ayak ve ağız hastalığı virüsü yanı sıra diğer flavivirüslerle ,arenavirüsler , bunyavirüsler ve alfavirüsler . 'e karşı aktivite enterovirüsler ve ateşli Rift Valley virüsü de gösterilmiştir. Favipiravir, hayvan çalışmalarında Zika virüsüne karşı sınırlı etkinlik göstermiştir , ancak MK-608 gibi diğer antivirallerden daha az etkilidir. madde ayrıca karşı bir düzeyde sonuç verirlik göstermiştir kuduz, ve virüs ile enfekte olmuş bazı insanlarda deneysel kullanılmıştır.

İLK NUMUNE TAKDİM EDİLDİ



Yerli sentez ilacı geliştiren İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Güzel ve ilacı endüstri seviyesine getiren Atabay Kimya'dan Zeynep Atabay Taşkent, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile birlikte Bakan Varank'ı ziyaret ederek, ruhsatlandırma aşamasındaki yerli sentez ilacın ilk numunesini takdim etti.

RUHSATLANDIRILMA TALİMATI VERİLDİ



Türk hekimlerinin Covid -19 hastalığının tedavisinde çok başarılı şekilde kullandığı Favipiravir ilacının yerli sentezini bilim insanları tarafından geliştirildiğini belirten Varank, "Atabay İlaç firması da bu ürünün ticarileşmesi için altyapısını kullandırdı. Yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı üretmiş olduk. Bunun ruhsatlandırma aşaması var. Sağlık Bakanımız, kabine toplantısında bu ilaçların hemen ruhsatlandırılması ile ilgili talimat verdiğini de söyledi. Süreçler hızlı şekilde tamamlandığında, kendi sentezimizle geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz kendi ilacımızı hem Türkiye'de kullanabileceğiz hem de ihraç edebileceğiz.

TÜBİTAK başkanlığında Covid-19 Türkiye Platformunu çatısı altındaki 17 projeden biri olan Favipiravir ilacının yerli sentezinin yapılmasında neticeye ulaşmış olmamız, bunun endüstri seviyesine, ruhsatlandırma aşamasına gelmiş olması bizim açımızdan hem mutluluk hem gurur verici" ifadelerini kullandı.

"TÜBİTAK DESTEĞİ BİZE GÜÇ VERDİ"



Atabay Kimya Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Atabay Taşkent de şu ifadeleri kullandı:

"40 yıldır ilaç hammaddesi üretiyoruz. 100'e yakın hammadde ürettik. Bunların ihracatını da yapıyoruz. Inluenza tedavisinde etkisi bilinen Oseltamivir Antiviral ilacının yerli sentezinde öne çıkmış bir firma olarak Covid-19 virüsüne karşı etkili olabilecek ilaçların sentezine ivedilikle Medipol Üniversitesinden Mustafa Güzel Hocamız ile işbirliği başladık. Endüstriyel hammadde sentezi altyapımız, bitmiş ürün üretim altyapımız sayesinde hocamızla çalışmaya çok hızlı başladık. TÜBİTAK desteği bize güç verdi, bizi hızlandırdı"