Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda 2018'de ortaya çıkan Ebola salgınıyla (10. dalga), batısında 25 Haziran'da ortaya çıkan Ebola salgınının (11. dalga) farklı olduğunu açıkladı.



DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2018'de Kuzey Kivu bölgesinde ortaya çıkan Ebola salgınıyla, 25 Haziran'da Mbandaka şehrinde ortaya çıkan salgının birbirinden farklı olduğunu belirtti.



Ghebreyesus, 11. dalga Ebola salgınının hayvan kaynaklı olabileceğini ifade etti.



DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti ise 11. dalga virüsün hayvan kaynaklı olması durumunda vaka sayısında artış olabileceğini vurguladı.



Moeti, iki salgının birbirinden çok uzak bölgelerde ortaya çıkmasından dolayı, farklı olmalarının şaşırtıcı olmadığını aktardı.