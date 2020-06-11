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    • 11.06.2020 10:15
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    Son dakika: ten sonra yeni salgın! Çok tehlikeli!

    Dünya Çin’de ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip le mücadele ederken yeni bir salgın daha ortaya çıktı. . Moeti, 11. dalga virüsün hayvan kaynaklı olması durumunda vaka sayısında artış olabileceğini ifade etti. İşte detaylar…

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda 2018'de ortaya çıkan Ebola salgınıyla (10. dalga), batısında 25 Haziran'da ortaya çıkan Ebola salgınının (11. dalga) farklı olduğunu açıkladı.

    DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2018'de Kuzey Kivu bölgesinde ortaya çıkan Ebola salgınıyla, 25 Haziran'da Mbandaka şehrinde ortaya çıkan salgının birbirinden farklı olduğunu belirtti.

    Ghebreyesus, 11. dalga Ebola salgınının hayvan kaynaklı olabileceğini ifade etti.

    DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti ise 11. dalga virüsün hayvan kaynaklı olması durumunda vaka sayısında artış olabileceğini vurguladı.

    Moeti, iki salgının birbirinden çok uzak bölgelerde ortaya çıkmasından dolayı, farklı olmalarının şaşırtıcı olmadığını aktardı.

    Ülkede, Ebola salgınının son dalgasında toplam 6 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı 12'ye yükseldi.



    BİNLERCE KİŞİNİN HAYATINA MAL OLDU
    Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.



    Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.



    KDC'nin doğusunda Ağustos 2018'de başlayan Ebola salgınında 3 bin 314 vaka tespit edildi, 2 bin 25 kişi hayatını kaybetti.
    Haberler Güncel Son dakika: Koronavirüsten sonra yeni salgın! Çok tehlikeli!
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