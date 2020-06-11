Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.06.2020 19:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.06.2020 19:31
    ABONE OL

    ve arasında imzalar atıldı: Sağlık alanında destek

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyanın birçok ülkesine tıbbi malzeme desteğinde bulunan , bu kez yardım elini 'ya uzattı. Venezuela'nın koronavirüs pandemisiyle mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla iki ülke arasında koruyucu ekipman ve solunum cihazlarından oluşan "Sağlık Alanında Hibe Anlaşması" imzalandı.

    İmzalar atıldı: Türkiye'den o ülkeye sağlık alanında destek

    insanı dış politikası çerçevesinde Kovid-19 pandemisinde yardımlarına devam ediyor. 'nın koronavirüs pandemisi ile mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla koruyucu ekipman ve solunum cihazlarından oluşan hibe anlaşması, Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ile Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes arasında Ankara'da imzalandı.

    Bakan Yardımcısı Meşe, ekmeğini zor günlerde dostlarıyla paylaşan kültüre sahip olan Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı liderliğinde pandemi döneminde iyi bir sınav vererek, dünyanın birçok ülkesine yardımda bulunduğunu söyledi.

    18 yılda sağlık alanında yapılan yatırımların değerinin bu zor günlerde bir kez daha anlaşıldığını ifade eden Meşe, Türkiye'nin elde ettiği tecrübe ve birikimleri Venezuelalı bilim insanları ve bakanlık yetkilileri ile paylaşmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.


    Büyükelçi Reyes ise ülkesinde yürütülen pandemi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

    Zor günlerde Venezuela'nın yanında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına yardımlardan dolayı minnettar olduklarını ifade eden Reyes, ayrıca her iki ülke arasında sadece pandemi alanında değil, sağlığın tüm bileşenlerini kapsayan iş birliği anlaşması imzalanması konusunda hazır olduklarına ifade etti.


    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Türkiye ve Venezuela arasında imzalar atıldı: Sağlık alanında destek
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri