Türkiye insanı dış politikası çerçevesinde Kovid-19 pandemisinde yardımlarına devam ediyor. Venezuela'nın koronavirüs pandemisi ile mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla koruyucu ekipman ve solunum cihazlarından oluşan hibe anlaşması, Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ile Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes arasında Ankara'da imzalandı.





Bakan Yardımcısı Meşe, ekmeğini zor günlerde dostlarıyla paylaşan kültüre sahip olan Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde pandemi döneminde iyi bir sınav vererek, dünyanın birçok ülkesine yardımda bulunduğunu söyledi.

18 yılda sağlık alanında yapılan yatırımların değerinin bu zor günlerde bir kez daha anlaşıldığını ifade eden Meşe, Türkiye'nin elde ettiği tecrübe ve birikimleri Venezuelalı bilim insanları ve bakanlık yetkilileri ile paylaşmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.







Büyükelçi Reyes ise ülkesinde yürütülen pandemi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Zor günlerde Venezuela'nın yanında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına yardımlardan dolayı minnettar olduklarını ifade eden Reyes, ayrıca her iki ülke arasında sadece pandemi alanında değil, sağlığın tüm bileşenlerini kapsayan iş birliği anlaşması imzalanması konusunda hazır olduklarına ifade etti.





