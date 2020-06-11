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    ''tan gözaltına alınan ve adliyeye sevk edildi!

    “Siyasal ve ” suçunu işledikleri, devletin gizli kalması gereken bilgilerini telefon yoluyla askeri kurumların dışına çıkardıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Oda TV Haber Müdürü ve Tele-1 Televizyonu Temsilcisi İsmail Zeki Dükel adliyeye sevk edildi.

    Dükel ve Yıldız hakkında flaş gelişme!

    "Siyasal ve " suçunu işledikleri, devletin gizli kalması gereken bilgilerini telefon yoluyla askeri kurumların dışına çıkardıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Oda TV Haber Müdürü ve Tele-1 Televizyonu Temsilcisi İsmail Zeki Dükel gözaltına alınmıştı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
    TELE1 Ankara Temsilcisi ve OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız adliyeye sevk edildi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Haziran'da gözaltına alınan Dükel, Yıldız ve bir astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    TERÖR SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSUNCA SORGULANACAKLAR
    Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca sorgulanacak.

    Haberler Güncel 'Askeri casusluk'tan gözaltına alınan Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel adliyeye sevk edildi!
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