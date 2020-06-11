"Siyasal ve Askeri Casusluk" suçunu işledikleri, devletin gizli kalması gereken bilgilerini telefon yoluyla askeri kurumların dışına çıkardıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Oda TV Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve Tele-1 Televizyonu Ankara Temsilcisi İsmail Zeki Dükel gözaltına alınmıştı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız adliyeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Haziran'da gözaltına alınan Dükel, Yıldız ve bir astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
TERÖR SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSUNCA SORGULANACAKLAR
Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca sorgulanacak.