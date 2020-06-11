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    • 11.06.2020 19:20
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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan İztuzu paylaşımı: Tablo içimizi acıttı

    Son dakika haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Deniz temizliği yaptığımız 'ndaki tablo hepimizin içini acıttı." ifadelerini kullandı.


    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Deniz temizliği yaptığımız Dalyan İztuzu'ndaki tablo hepimizin içini acıttı." ifadelerini kullandı.

    Kurum, Twitter hesabından caretta carettaların en önemli yaşam alanı olan İztuzu Plajı'nın görüntülerini ve deniz temizliğinin ardından çıkan çöplerin yer aldığı videoya yer verdi.


    "#SıfırAtıkMavi" etiketiyle paylaşımda bulunan Kurum, şunları kaydetti:

    "Deniz temizliği yaptığımız Dalyan İztuzu'ndaki tablo hepimizin içini acıttı. Deniz çöplerinin çevreye, doğaya, deniz ekosistemine telafisi olmayan zararlar verdiğini unutmayalım. Denizlerimizi, kıyılarımızı kirletmeyelim, koruyalım."



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