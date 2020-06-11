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    • 11.06.2020 Gazete
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    'de operasyonla birbirinden ayrılan Derman ve Yiğit adlı siyam ikizleri 'ye döndü

    Siyam ikizleri Derman ve Yiğit, ’deki ameliyatla birbirinden ayrıldı. Dün de yurda dönüş yaptı. Sağlık ekipleri, mucize ikizleri bir an olsun kucaklarından ayırmadı.



    Antalya'da Fatma-Ömer Evrensel çiftinin çocukları Derman ve Yiğit, kafaları yapışık halde dünyaya geldi. Başkan Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, talihsiz yavrular için devreye girdi. İkizler, İngiltere'ye gönderildi. 28 Ocak'ta yapılan ameliyatla birbirinden ayrılan iki kardeş, dün 'ye getirildi. Baba Evrensel, "Bebeklerimiz hayata yeniden başlayacak. Her şeye sıfırdan başlayacağız. Şükürler olsun sağlıklarına kavuştular. Sonraki süreçte her şey daha güzel olacak" dedi.




    Fatma-Ömer Evrensel çifti çok mutlu olduklarını söyledi.



    Siyam ikizlerinin tedavisi, Ankara Şehir Hastanesi'nde devam edecek.



    İkizlerin 1.5 milyon poundu bulan ameliyat masrafını Türk bir işadamı üstlendi.



    ERDOĞAN KÜLLİYE'YE DAVET ETTİ
    Başkan Erdoğan, Evrensel çiftini telefonla arayıp 'Geçmiş olsun' dedi. Aileyi 'ye davet etti.


    Haberler Güncel İngiltere'de operasyonla birbirinden ayrılan Derman ve Yiğit adlı siyam ikizleri Türkiye'ye döndü
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