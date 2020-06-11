Antalya'da Fatma-Ömer Evrensel çiftinin çocukları Derman ve Yiğit, kafaları yapışık halde dünyaya geldi. Başkan Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, talihsiz yavrular için devreye girdi. İkizler, İngiltere'ye gönderildi. 28 Ocak'ta yapılan ameliyatla birbirinden ayrılan iki kardeş, dün Türkiye'ye getirildi. Baba Evrensel, "Bebeklerimiz hayata yeniden başlayacak. Her şeye sıfırdan başlayacağız. Şükürler olsun sağlıklarına kavuştular. Sonraki süreçte her şey daha güzel olacak" dedi.
Fatma-Ömer Evrensel çifti çok mutlu olduklarını söyledi.
Siyam ikizlerinin tedavisi, Ankara Şehir Hastanesi'nde devam edecek.
İkizlerin 1.5 milyon poundu bulan ameliyat masrafını Türk bir işadamı üstlendi.
ERDOĞAN KÜLLİYE'YE DAVET ETTİ
Başkan Erdoğan, Evrensel çiftini telefonla arayıp 'Geçmiş olsun' dedi. Aileyi Külliye'ye davet etti.