Koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 922 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 17 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 173 bin 36 ve can kaybının 4 bin 746 olduğunu, 2 bin 241 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 146 bin 839'a ulaştığını bildirmişti. Peki, 11 Haziran korona tablosu son durum nedir? İşte detaylar...

KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN SAYISI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Haziran vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.