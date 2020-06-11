Normalleşme sürecine göre sinema ve tiyatroların ne zaman açılacağı merak konusuydu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, salı günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya geldi. Toplantının hemen ardından gözler "sinema ve tiyatrolar" ile ilgili karar alınıp alınmadığına çevrilmişti. Başkan Erdoğan toplantının ardından "Sinemalar ve tiyatrolar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt verdi.

SİNEMALAR VE TİYATROLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir.