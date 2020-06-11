Köyün Muhtarı Hasan Durak, çobanın cep telefonu ile aslanın fotoğrafını çektiğini belirterek, ''Aslanın dişi olduğunu biliyoruz, yavruları da yanındaymış, hal böyle olunca demek ki bizim bölgede erkek aslan da var'' dedi.

80 haneli yaklaşık 150 kişinin yaşadığı Aşağı Emirhalil köyünün muhtarı Hasan Durak, "Hayvanlarımıza saldırı oldu ve leşleri bulundu. Öncelikle çobanımız gördüğünü söyledi bir yabani hayvanın sürüye saldırdığını söyledi ve daha sonra da fotoğrafını çekti. Ben de jandarmayı arayıp fotoğrafı gönderdim. Fotoğrafı görenler aslan olduğundan şüphelendi.