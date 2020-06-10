Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK'nın Irak kuzeyindeki inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.





Azimliyiz, kararlıyız!

Terör örgütü PKK'nın Irak kuzeyindeki inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/kmYhjQQU4U — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 10, 2020