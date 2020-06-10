Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK'nın Irak kuzeyindeki inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.
Azimliyiz, kararlıyız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 10, 2020
Terör örgütü PKK'nın Irak kuzeyindeki inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/kmYhjQQU4U