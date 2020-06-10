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    • 10.06.2020 10:42
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    Son dakika: Zap ve Haftanin bölgelerinde 8 'lı terörist daha ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 'lı terörist daha ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

    Zap ve Haftanin bölgelerinde PKK'ya ağır darbe!

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK'nın Irak kuzeyindeki inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.



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