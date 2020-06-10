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    • 10.06.2020 10:26
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    Son dakika: merkezli 2 ilde operasyonu: 8 gözaltı

    Son dakika haberi... merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

    2 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

    Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde /'nin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

    Bu kapsamda, FETÖ ile irtibatlı Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma içerisinde mahrem imamlar tarafından kullanılan ardışık arama, ankesör, büfe ve voip hatlar üzerinden arama ve haklarında bilgi, belge bulunan 2 muvazzaf astsubay, görevden uzaklaştırılan 2 astsubay, ile ihraç edilen 2 subay, askeri öğrencilikten atılan 2 kişi, öğretmen, sağlık teknikeri ve 2 sivil olmak üzere 12 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

    Van ve 'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Haberler Güncel Son dakika: Van merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
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