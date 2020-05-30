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    • 30.05.2020 10:27
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    : 'ın kuzeyinde 2 'lı terörist etkisiz hale getirildi

    haberi... Milli () 'ın kuzeyinde 2 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Açıklamada son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların süreceği vurgulandı.

    Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Avaşin bölgesinde 2 'lı teröristin keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edildiği belirtildi.

    Düzenlenen yla teröristlerin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

    Son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların süreceği vurgulandı.

    Haberler Güncel Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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