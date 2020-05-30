Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edildiği belirtildi.

Düzenlenen hava harekatıyla teröristlerin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların süreceği vurgulandı.



Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/GCoOJhlokP