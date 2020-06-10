Babalar Günü hediyesi fikirleri ucuz neler alınır? 2020 Babalar Günü ne zaman?

2020 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?



Babalar Günü, babaları anımsama, onlara sevgi, saygı günü olarak her yıl Haziran ayının 3. haftası pazar günleri kutlanan özel bir gündür. Bu sene Babalar Günü 21 Haziran 2020 Pazar tarihinde kutlanacak.



2020 BABALAR GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ



Saat: Erkekler için en önemli aksesuarlardan biri saattir, tarzına uygun bir model tercih edebilirsiniz. Sürekli kolunda taşıyacağı için zamanı takip ederken bir yandan da baktıkça sizi hatırlayacaktır.



Ayakkabı: Tüm gün ayakta durmak zorunda olan babalar için konforlu bir ayakkabı en ideal hediye olacaktır. Klasik ya da spor fark etmeksizin rahat ve şık bir ayakkabı onu mutlu edecektir.



Şapka: Yazın güneşli günlerden kendisini koruması için tarz bir şapka modeli tercih edebilirsiniz. Özellikle yüksek tansiyonu olan babaları güneşten korurken şık da görünmesini sağlayacaktır.