Bilim insanları, corona virüs salgınının son pandemi olmayacağını üstüne basa basa söylüyor ve insanların doğal dünyaya taşmasının bu süreci hızlandırdığının altını çiziyor. Bunu, yeni hastalıkların nerede ve nasıl ortaya çıktığını araştıran, küresel sağlık uzmanları söylüyor.

Bu uzmanlar çalışmaları kapsamında, vahşi yaşamdaki hangi hastalıkların insanlara geçme riski taşıdığını tahmin etmeye çalışan bir dağılım tanımlama sistemi geliştirdiler.

Bu yaklaşımın öncülüğünü, İngiltere'deki Liverpool Üniversitesi'nden bilim insanları yapıyor. Bu gelecekteki salgınlara daha iyi hazırlanmak için girişilen küresel uğraşların bir parçası.