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    • 09.06.2020 20:44
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    Son dakika: 9 Haziran vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberine göre, Twitter üzerinden 9 Haziran yeni tip (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 18 hasta vefat ederken, 3 bin 218 hasta ise iyileşti.

    Bakan Koca vaka sayılarını açıkladı

    Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 993 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 18 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 172 bin 114 ve can kaybının 4 bin 729 olduğunu, 3 bin 218 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 144 bin 598'e ulaştığını bildirdi.

    Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve 'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 37 bin 225 test yapıldı, 993 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

    Son 24 saatte 18 hasta vefat ederken, 3 bin 218 hasta ise iyileşti.





    Toplam test sayısı 2 milyon 415 bin 179, vaka sayısı 172 bin 114, vefat sayısı 4 bin 729 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 642, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 281, iyileşen hasta sayısı 144 bin 598 oldu.

    "VİRÜSÜN ETKİSİNİN ZAYIFLADIĞINI GÖSTEREN BİLİMSEL BİR VERİ YOK"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı açıklamada, son 24 saatte iyileşen hasta sayısının üçte biri kadar yeni hasta olduğunu bildirdi.

    Koca, "Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. Normal olan tedbirdir." değerlendirmesinde bulundu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Haziran koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
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