Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 993 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 18 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 172 bin 114 ve can kaybının 4 bin 729 olduğunu, 3 bin 218 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 144 bin 598'e ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 37 bin 225 test yapıldı, 993 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 18 hasta vefat ederken, 3 bin 218 hasta ise iyileşti.







Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var. Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. "Normal" olan, tedbirdir. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/KBs3McPCWl June 9, 2020

Toplam test sayısı 2 milyon 415 bin 179, vaka sayısı 172 bin 114, vefat sayısı 4 bin 729 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 642, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 281, iyileşen hasta sayısı 144 bin 598 oldu.

"VİRÜSÜN ETKİSİNİN ZAYIFLADIĞINI GÖSTEREN BİLİMSEL BİR VERİ YOK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı açıklamada, son 24 saatte iyileşen hasta sayısının üçte biri kadar yeni hasta olduğunu bildirdi.

Koca, "Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. Normal olan tedbirdir." değerlendirmesinde bulundu.