Corona'nın etkisi kırıldı, kısıtlamalar kaldırıldı. Fakat bazıları bunu da abarttı. plajda, piknikte, asker uğurlamada sosyal mesafeyi hiçe saydı.
Uzmanlar uyardı: Yeni normal bu değil. Virüsü hortlatmayın!
UÇAKTA İNDİRİM
THY, açıkladı: Sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapılacak.
SAĞLIKÇIYA İZİN
Salgın süresince kesintisiz çalışan sağlık personeli için genelge yayınlandı. İzin, tayin ve rapor alma imkanı tanındı.
NE 'BEACH'İM NORMAL!
Seyahat yasağı kalktı. Halk bu kez, karantinadan kaçtı! Kendini Ege ve Akdeniz'e attı. Bodrum'a bir haftada 500 bin araç giriş yaptı. Sahillerde sosyal mesafe hiçe sayıldı.
Türkiye'de 1 Haziran itibariyle Coronavirüs ile mücadelede normalleşme dönemi başladı. Sahiller ve parklar açıldı. Seyahat kısıtlaması da kaldırıldı. Karantinadan sıkılan tatilciler, arabalarına atladı! Kendilerini Ege ve Akdeniz'in sıcak sularına bıraktı. Dünyaca ünlü tatil beldesi Bodrum'a 1 Haziran itibariyle 500 bin araç giriş yaptı. İlçenin nüfusunun 170 binden 700 bine çıkacağı açıklandı!
Sahiller doldu taştı. Özellikle halk plajlarında adım atacak yer kalmadı. Denizde deve güreşi oynayan gençler, sosyal mesafeyi de hiçe saydı.
UYARILARI ÇABUK UNUTTUK
İzmir'deki bu görüntüler için inceleme başlatıldı.
TEDBİR AZALIRSA TEHDİT ARTACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları uyardı: Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. Tedbir azalırsa tehdit artacak.
İzmirliler, uyarıları dinlemedi. Hafta sonu Kordonboyu'na akın etti. Müzik eşliğinde halay çekip eğlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Polis, halay çekip, dans edenleri belirlemek için görüntüleri incelemeye aldı.
MAGANDA-19
İstanbul'da asker uğurlayan birgrup, uyarılara aldırmadı. Tüneli kapatan gençler, sosyal mesafeyi uymadı. Maske bile takmadı.
Metrobüste dün iğne atsan yere düşmedi. Araçlarda sosyal mesafeyi korumak imkansız hale geldi.
CORONA'YA YENİLDİ
Bursa'da oturan iki çocuk babası Muhammet Taha Kaygusuz (27), bir süre önce rahatsızlandı. Coronavirüs'e yakalandığı anlaşıldı. İstanbul'da tedavi gören Kaygusuz'un dün durumu ağırlaştı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. İki çocuk babası genç adamdan geriye hasta yatağında çektiği video kaldı. Kaygusuz, o videosunda "Bugün şimdiye kadar ki en güzel günümü geçiriyorum, çok rahatladım. Hepsi sizlerin duası sayesinde" demişti.
Kaygusuz, kısa süre önce hastane odasından video paylaşmıştı.
TUHAF VAKA
Ankara'da Burakhan Sönmez (25) geçen hafta evinde bayıldı. Hastanede yapılan incelemede beyin omurilik sıvısında Coronavirüs çıktı! Hemen tedavi altına alındı. 3 gün yoğun bakımda kalan genç, iyileşmeyi başardı. Doktoru, Sönmez'in tıp literatürüne geçeceğini açıkladı.
İYİLEŞEN SAYISI 140 BİNİ GEÇTİ
SAĞLIK Bakanlığı, dün 19 hastanın vefat ettiğini, toplam can kaybının 4 bin 711'e yükseldiğini, 989 yeni vakayla birlikte toplam vaka sayısının 171 bin 121'e ulaştığını açıkladı. Dün 3 bin 411 iyileşen ile birlikte toplam iyileşen sayısı 140 bin 380'e yükseldi.
TEST NEDENLERİ DEĞİŞTİ
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının tespit edilmesi için yapılan testin kriterlerinde değişikliğe gitti. Buna göre, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirtilerinden biri varsa Covid-19 testi uygulanacak.