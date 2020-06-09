





NE 'BEACH'İM NORMAL!

Seyahat yasağı kalktı. Halk bu kez, karantinadan kaçtı! Kendini Ege ve Akdeniz'e attı. Bodrum'a bir haftada 500 bin araç giriş yaptı. Sahillerde sosyal mesafe hiçe sayıldı.



Türkiye'de 1 Haziran itibariyle Coronavirüs ile mücadelede normalleşme dönemi başladı. Sahiller ve parklar açıldı. Seyahat kısıtlaması da kaldırıldı. Karantinadan sıkılan tatilciler, arabalarına atladı! Kendilerini Ege ve Akdeniz'in sıcak sularına bıraktı. Dünyaca ünlü tatil beldesi Bodrum'a 1 Haziran itibariyle 500 bin araç giriş yaptı. İlçenin nüfusunun 170 binden 700 bine çıkacağı açıklandı!