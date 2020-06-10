Vali atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan vali atama kararlarına göre, İzmir Valisi Erol Ayyıldız Eskişehir Valisi oldu. Erol Ayyıldız'ın Eskişehir'in yeni valisi olması dolayısıyla Erol Ayyıldız'ın kim olduğu araştırılıyor. Peki Eskişehir'in yeni valisi Erol Ayyıldız kimdir? Erol Ayyıldız aslen nerelidir? Erol Ayyıldız nerelerde görev yaptı? İşte Erol Ayyıldız hayatı biyografisi. Merkeze alınan valiler arasında kayyım olarak görevlendirilen Mardin Valisi Mustafa Yaman ile Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da yer aldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş Mardin Valisi, Antalya Valisi Münir Karaloğlu Diyarbakır Valisi oldu. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de