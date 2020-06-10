Konya Valisi değişti. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Vahdettin Özkan, Konya'nın yeni Valisi oldu. 1968 yılında Muş 'ta dünyaya gelen Özkan, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü 1989 senesinde bitirdi Kalkınma Sosyolojisi alanında 2002 yılında Yüksek Lisans yaptı. Peki Konya yeni Valisi Vahdettin Özkan kimdir? Vahdettin Özkan nerelidir, önceki görevleri nelerdir? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de