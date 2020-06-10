Prof. Dr. Özkan, bu çalışmanın Türkiye için gerekli olduğunu belirterek, "'Bu koronavirüs süreci bizim toplumumuzda nasıl geçti', 'bağışıklık kazanıldı mı', 'koronavirüs ne düzeyde bağışıklık bırakıyor', bizim toplumumuz için de bu rakamı göreceğiz. Biliyorsunuz İsveç yaptı bu çalışmayı. Yüzde 7 gibi oldukça düşük bir rakam buldu. Bu, bize bu hastalıkla mücadelede yeni bilgiler sağlayacak. Gelen sağlık personeline toplumumuz yardımcı olmalı. Çünkü bu bizim sağlığımız için ne önlemler alalım diye yapılan bir çalışma. Sağlık personeli sahada büyük bir emek verecek, yardımcı olmak lazım. Sanırım pazartesi gibi başlanacak. Bakanlık bu konuda büyük emekler sarf ederek hızlıca 10-12 günlük bir süreçte verileri toplayıp, analiz edecek. Testi yapılan kişilere de geri dönülecek, PSR pozitif mi çıktı, antikoru nasıl çıktı diye" ifadesini kullandı.