Valiler Kararnamesi 2020! Hangi illerde valiler değişti? İşte yeni atanan valiler listesi!

İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan valiler kararnamesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmasıyla 17 vali merkeze çekildi. Kararnameyle 41 kente yeni vali ataması yapıldı. Kararnameyle 41 kente yeni vali ataması yapıldı. Mevcut valilerden 24'ü yer değiştirdi. Merkeze alınan valiler arasında kayyım olarak görevlendirilen Mardin Valisi Mustafa Yaman ile Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da yer aldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş Mardin Valisi, Antalya Valisi Münir Karaloğlu Diyarbakır Valisi oldu.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız Eskişehir Valisi, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger İzmir Valisi olarak atandı. Kararnameye göre 17 ilin valisi Mülkiye Başmüfettişi yapıldı. Bazı Kaymakamlar ve yüksek düzey bürokratlar vali olarak atandı.