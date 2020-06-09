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    • 09.06.2020 13:12
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    : de aranan terörist etkisiz hale getirildi

    haberi... 'da bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, de aranan olduğu belirlendi.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    İç güvenlik operasyonları kapsamında; -Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle 'DE yer alan, sözde Amed eyaleti "Ape Musa" alanı sorumlusu olan Devrim Devran kod adlı olduğu tespit edilmiştir.

    Etkisiz hale getirilen teröristin; 19 Mart 2018 tarihinde Hani-Topcular karayolu üzerinde Yukarı Turalı bölgesinde yapılan silahlı saldırı sonucu, Jandarma Uzman Onbaşı Sergen Çakmak ve Güvenlik Korucusu Yaseddin Opçin'in şehit edilmesi olayını gerçekleştirenler arasında olduğu belirlendi.

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