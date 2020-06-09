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    • 09.06.2020 09:40
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    Son dakika: : ve 'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre , ve 'da gerçekleştirilen operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca "Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. İçişleri Bakanı Soylu, "4 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içi terörist sayısı 445’e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşallah." bilgisini verdi.

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    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şınak Silopi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada, 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Böylece Şırnak ve Elazığ'da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

    YURT İÇİ TERÖRİST SAYISI
    İçişleri Bakanı Soylu, "4 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içi terörist sayısı 445'e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşallah." dedi.

    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Şırnak ve Elazığ'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
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