Şırnak Silopi kırsalında iki terörist,

Elazığ Görese Dağlarında iki terörist,

Toplam 4️⃣ terörist daha etkisiz hale getirildi...

Yurt içi toplam terörist sayısı 445'e indi.



Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşaallah...



Biraz daha sabır ve gayret...