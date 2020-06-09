Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şınak Silopi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada, 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Böylece Şırnak ve Elazığ'da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
YURT İÇİ TERÖRİST SAYISI
Şırnak Silopi kırsalında iki terörist,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 9, 2020
Elazığ Görese Dağlarında iki terörist,
Toplam 4️⃣ terörist daha etkisiz hale getirildi...
Yurt içi toplam terörist sayısı 445'e indi.
Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşaallah...
Biraz daha sabır ve gayret...
YURT İÇİ TERÖRİST SAYISI
İçişleri Bakanı Soylu, "4 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içi terörist sayısı 445'e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşallah." dedi.