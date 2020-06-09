Tarım Bakanlığı yerleştirme sonucu sorgula! 2020/7 KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

2020/7 KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı! Tarım Bakanlığı yerleştirme sonucu sorgula! Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere tercih yapan binlerce kişinin merakla beklediği açıklama geldi. ÖSYM tarafından tercih sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Haberimizden Tarım Bakanlığı yerleştirme sonucu sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.
KPSS 2020/7 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla KPSS tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte Bakan Pakdemirli'nin yaptığı açıklama;
"2347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz. Yeni çalışma arkadaşlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. KPSS puanına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile 1277 Mühendis, 870 Veteriner Hekim, 150 Tekniker, 50 Teknisyen arkadaşımızın yerleştirmeleri yapılmıştır Ülkemize hayırlı olsun."
SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİR?
ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Adaylar yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM'ce Bakanlığa elektronik ortamda gönderilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.
SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.