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    • 09.06.2020 13:11
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    Meteoroloji uyardı! O illerde sağanak yağış bekleniyor

    tarafından yapılan açıklamada, 'nun kuzeybatısı, Karadeniz'in iç kesimleri, 'nun kuzeydoğusu ile Edirne, Bursa, Bilecik, Sakarya, Afyonkarahisar, Kütahya ve Van çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu.

    'nun kuzeybatısı, Karadeniz'in iç kesimleri, 'nun kuzeydoğusu ile Edirne, Bursa, Bilecik, Sakarya, Afyonkarahisar, Kütahya ve Van çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın 'nin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

    İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Edirne, Bursa, Bilecik, Sakarya, Afyonkarahisar, Kütahya ve Van çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

    Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

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