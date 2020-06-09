9 Haziran korona tablosu hakkındaki araştırmalar akşam saatlerinden itibaren hız kazandı. Corona virüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısı kaç oldu sorusunun yanıtını merak eden vatandaşlar arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Dün açıklanan verilere göre Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre 39 bin 361 test yapıldı, 989 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Peki, corona virüs vakalarında son durum nedir? Ölüm ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte detaylar...

KORONAVİRÜS ÖLÜM, VAKA VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Haziran vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.