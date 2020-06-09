Düğün salonları ne zaman açılır? Düğün salonları için son dakika gelişme var mı? Düğün salonları için genelge çıktı mı? soruları binlerce çiftin gündeminde. Düğün salonları da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan alanlar arasında yer alıyor. Hazırlıklarını aylar öncesinde yapan ve 2020 ilk bahar ve yazında düğün yapmak isteyen çiftler şimdi düğün salonlarının ne zaman açılacağını merak ediyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan 'düğün salonlarının 1 Temmuz'dan itibaren açılabileceğini' söyledi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de