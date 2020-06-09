Düğün salonları ne zaman açılır? Düğün salonları için son dakika gelişme var mı? Düğün salonları için genelge çıktı mı? soruları binlerce çiftin gündeminde. Düğün salonları da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan alanlar arasında yer alıyor. Hazırlıklarını aylar öncesinde yapan ve 2020 ilk bahar ve yazında düğün yapmak isteyen çiftler şimdi düğün salonlarının ne zaman açılacağını merak ediyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan 'düğün salonlarının 1 Temmuz'dan itibaren açılabileceğini' söyledi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
İŞTE 9 HAZİRAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI
Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır.
18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır.
Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir.
Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacaktır.
YENİ NORMAL BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK
Toplantımızda normalleşme takvimi çerçevesinde attığımız adımların çok yönlü değerlendirmesini yaptık. Özellikle Avrupa ile karşılaştırdığında en az kısıtlama, can kaybıyla atlattığımız bir gerçektir. Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe, temizlik ilkeleri çerçevesinde düzenlememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum..
Yeni normal dediğimiz düzen bir süre daha devam edecek.
65 yaş üstü her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
18 yaş altı refaket şartıyla kaldırıldı.
Düğün salonları 1 Temmuz'dan itibaren açılabilecek.
İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR
Halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendiriyor ve milletimizle paylaşıyoruz. Bu haftaki toplantımızda aldığımız kararlar şu şekilde; lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatılmıştır.
Sinema, tiyatro, gösteri merkezleri 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçecektir.
65 yaş üstü vatandaşımız haftanın her günü 10 ile 20 arasında dışarı çıkabilecektir.
Nikah salonları, 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacaktır.
Aldığımız kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Uluslararası sağlık yardımlarımız, ilaç geliştirme çalışmalarımızla ilgili önemli gelişmeler var.
Bugüne kadar destek verdiğimiz ülke sayısı 120'yi bulmuştur. Hekimlerimizin kullandığı ilacı TÜBİAT çatısı altında çalışan bilim insanlarımız kendi senteziyle üretmeyi başardı. Sağlık Bakanlığımızın ruhsat süresini tamamlamasının ardından kullanıma sunulacaktır.
2020 yılında dünya genelinde büyük üretim kayıpları, milli gelirlerde küçülmeler, işsizlik oranlarında yükselişler bekleniyor. Hükümet ve merkez bankaları ekonomilerini, finans sistemlerini desteklemek amacıyla önlem paketleri açıkladı. Özellikle Amerika'da ve Avrupa'da oldukça yüksek miktarlarda açıklanan destek paketlerine rağmen toparlanmanın yavaş ve sınırlı olduğu görünüyor. Kamu yardımların da yakın gelecekte ekonomiye ağır yük getireceği anlaşılıyor.